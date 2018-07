Flamengo corre contra o tempo para contratar atacante

RIO - Com o assédio a Kléber encerrado, o Flamengo segue em busca de um nome para o ataque. A janela do mercado internacional fecha no próximo dia 20. São sete dias, portanto, para acertar uma contratação e rapidez é necessária. Um nome que voltou à baila é o de André, do Dínamo de Kiev.

"O jogador (André) está tentando ajudar. Estamos trabalhando 24 horas, sabemos da necessidade de reforçar o time e estamos empenhados. Faltam sete dias para o fim da janela e não 24 horas", disse Luiz Augusto Veloso, diretor de Futebol do clube.

André, ex-Santos, busca convencer os ucranianos e liberá-lo por valor inferior a R$ 18 milhões. Ele também estaria na alça de mira do Atlético-MG. O Flamengo já falhou nas tentativas de trazer Vagner Love e Kléber e deve amargar novo insucesso.

Nas negociações internas, os dirigentes começam as conversas para estender o contrato de Renato. O atual compromisso do meia se encerra no fim do ano. Já o zagueiro Alex Silva deve chegar ao Rio no sábado para realizar exames médicos e assinar contrato.

Ressarcimento. A juíza Isabela Chagas, da 14.ª Vara Cível do Rio, determinou que o ex-presidente Edmundo dos Santos Silva terá de devolver ao Flamengo a quantia de R$ 18,7 milhões, mais juros. O valor foi gasto sem comprovação em seu mandato no clube, entre 1999 e 2001.