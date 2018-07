Flamengo crê em classificação para Sul-Americana

A vitória sobre o Guarani por 2 a 1 trouxe de volta ao Flamengo o otimismo e metas mais ambiciosas do que apenas evitar o rebaixamento para a Série B no Campeonato Brasileiro. De acordo com o atacante Diego Maurício, o objetivo segue sendo a classificação para a próxima Copa Sul-Americana.

O Flamengo está em 13º lugar no Brasileirão, o que garantiria sua presença na competição continental em 2011. "Nosso objetivo é assegurar uma vaga na Sul-Americana. Ficamos tristes porque, com o elenco que temos, não poderíamos estar nesta situação. Mas isto é do futebol, acontece mesmo. Temos mais dois jogos e esperamos fazer o melhor possível", disse Diego Maurício.

O atacante também afirmou que a torcida do Flamengo é outro fator de motivação para os últimos dois jogos no Brasileirão. "A gente se fechou para fazer o melhor para essa torcida maravilhosa. Não é para qualquer time botar quase 40 mil no Engenhão. O jogo contra o Guarani era de vida ou morte para a gente. Nosso time teve muito companheirismo porque tinha de ter um algo a mais de cada um para vencer a partida. Me encantou muito a torcida do Flamengo", comentou.