Flamengo culpa arbitragem por empate com o Cruzeiro O Flamengo puxou o coro das críticas à arbitragem na abertura da 30ª rodada do Brasileirão, na noite de sábado. O atacante Liedson e Zinho, diretor de futebol, culparam o juiz Anderson Daronco pelo empate, por 1 a 1, com o Cruzeiro, no Engenhão.