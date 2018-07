Flamengo cura a ressaca com vitória sobre Prudente

O Flamengo curou a "ressaca" pela eliminação na Copa Libertadores da América com o melhor remédio: a vitória. O atual campeão nacional derrotou o Prudente por 3 a 1, neste domingo, no Maracanã, e conseguiu seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Tem agora 5 pontos, dois a mais que o adversário.

Veja também:

BRASILEIRÃO – Classificação | Calendário / Resultados

BRASILEIRÃO 2010 – Mais notícias

O momento do Flamengo é de instabilidade. A expectativa é a de que o time sofra reformulação. O contrato do atacante Adriano termina no fim do mês e ele tem proposta de clubes do exterior. Neste domingo, o Imperador alegou dores musculares e desfalcou a equipe.

A permanência do atacante Vágner Love também é incerta. Ele tem vínculo até o meio do ano e pode voltar para o futebol europeu. A diretoria rubro-negra quer estender o empréstimo com o CSKA Moscou, da Rússia, até o fim do ano.

Quem esperava um Flamengo apático, abatido, se surpreendeu - principalmente no primeiro tempo. O time dominou os 45 minutos iniciais. Fez um gol, em cobrança de pênalti convertida por Vágner Love, e poderia ter marcado mais. O goleiro Bruno foi um mero expectador da partida até ali. Foi para o vestiário, no intervalo, com o uniforme limpinho.

"Somos profissionais. Temos que ser frios para saber superar esse momento e mostrar raça em campo. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito importante", disse o lateral-esquerdo Juan, no intervalo.

E não é que o Flamengo conseguiu complicar um jogo que até então parecia fácil? O Prudente empatou a partida no início do segundo tempo, com o atacante Wanderley, e poderia ter virado. O goleiro Bruno salvou a equipe rubro-negra com duas defesas difíceis.

Quando parecia sem força, o Flamengo fez 2 a 1 com o lateral-esquerdo Juan. E liquidou a fatura com outro pênalti convertido por Vágner Love.