Flamengo dá aumento de salário e eleva multa de Vinícius Júnior para 45 mi de euros

Preocupado com o assédios dos clubes europeus, o Flamengo decidiu renovar o contrato do jovem atacante Vinícius Júnior. O jogador de apenas 16 anos ganhou aumento salarial e teve elevada a multa rescisória, de 30 milhões para 45 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões).

Com a decisão, o clube carioca pretende aumentar seus ganhos em caso de venda do jogador, quando completar 18 anos. Nas últimas semanas, o atacante vem sendo cortejado pelo Real Madrid. Sua transferência para o time espanhol já é dada como certa pela imprensa espanhola.

O Flamengo não revelou o valor do novo salário do jogador e nem informou até quando vai durar o vínculo renovado.

Vinícius Júnior se destacou no início do ano ao brilhar na Copa São Paulo de Juniores, pelo Flamengo, e no Sul-Americano Sub-17. No torneio com a seleção brasileira, foi até o artilheiro.

Com a rápida repercussão, o atacante ganhou fama entre a torcida e ganhou sua primeira chance no time profissional no sábado, na abertura do Brasileirão. Relacionado pela primeira vez para a equipe adulta, ele entrou em campo no segundo tempo, no Maracanã, diante do Atlético Mineiro.