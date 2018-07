Flamengo dará carro zero a torcedor que conseguir atrair mais sócios

RIO - Planejando ter no seu projeto de sócio-torcedor a maior fonte de renda do clube, o Flamengo lançou nesta terça-feira mais uma campanha para fazer crescer o número de flamenguistas associados ao Nação Rubro-Negra. Na promoção apresentada pela diretoria da Gávea, o torcedor que mais contribuir para o crescimento do plano ganhará um carro 0km.

"O programa Nação Rubro-Negra é uma das principais prioridades da nossa gestão, desde o seu lançamento em março do ano passado. De lá para cá, não poupamos esforços para torná-lo cada vez mais atraente e acessível ao torcedor e membro do programa. Esta nova promoção corrobora o objetivo principal, que é fazer do Nação o maior programa de sócio-torcedor do mundo", explicou o presidente Eduardo Bandeira de Mello.

Pela promoção, o torcedor que conseguir incluir mais sócios-torcedores até 10 de março ganhará um carro 0km da Peugeot, patrocinadora do clube. Do segundo ao quinto colocados no ranking de sócios mais engajados ganharão um freezer lotado de produtos do Movimento por um Futebol Melhor, também parceiro do clube. Além disso, o associado que colocar dez novos amigos no programa ganhará uma camisa oficial do Flamengo.