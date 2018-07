Flamengo decepciona em casa, perde do Palestino e está eliminado na Copa Sul-Americana

O Flamengo está eliminado da Copa Sul-Americana. Apesar de ter conquistado boa vantagem na primeira partida das oitavas de final, com vitória por 1 a 0, o time foi derrotado por 2 a 1 para o Palestino, nesta quarta-feira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). A queda para os chilenos se deve em virtude do gol marcado fora de casa usado como critério de desempate.

Foi a primeira vez que o time rubro-negro não venceu um jogo na cidade capixaba. Até então, tinha aproveitamento de 100% nos sete jogos que disputou. Após a classificação histórica, o Palestino aguarda o vencedor de La Guaíra e San Lorenzo, que se enfrentam nesta quinta-feira, na Venezuela. Os argentinos venceram a primeira partida por 2 a 1 e jogam pelo empate para avançar.

Focado no Campeonato Brasileiro, o técnico Zé Ricardo apostou em um time misto sem Réver, Jorge, Willian Arão, Diego e Éverton - todos poupados. Com as ausências e sem entrosamento, o Flamengo atuou como se fosse visitante, na defensiva e sem conseguir ditar o ritmo do jogo. A falta de entrosamento era nítida, principalmente pelo lado esquerdo com Fernandinho, que tentava jogadas individuais, sem a companhia de Chiquinho, acuado na defesa.

Isolado na frente, o centroavante peruano Guerrero lutava em vão contra os chilenos. Na única vez em que foi acionado, ajeitou para Alan Patrick, que se atrapalhou e não conseguiu a finalização. Apesar de ter maior posse de bola, o Palestino não conseguia causar perigo ao goleiro Muralha. Mas, na primeira vez, marcou. Aos 32 minutos, após falta de Rafael Vaz, Leonardo Valencia acertou a trave; no rebote, Cereceda viu a bola sobrar livre para fazer 1 a 0.

A situação rubro-negra, cômoda até então, se complicou aos 45 minutos. Com liberdade pela faixa central, Leonardo Valencia conduziu pelo meio e chutou forte no canto para ampliar a vitória: 2 a 0.

Mesmo com o fraco desempenho, Zé Ricardo não fez mudanças no intervalo. Já em campo, o time teve nova postura, com Alan Patrick mais participativo. Mas a melhor opção era Fernandinho, que encontrou Guerrero livre na área e quase diminuiu. Aos 19 minutos, Pará sofreu pênalti. Alan Patrick cobrou e fez 2 a 1.

Na busca por mais gol, o Flamengo se lançou ao ataque e deu espaço para o contra-ataque. O Palestino não ficou na defensiva e também foi atrás de um gol. Zé Ricardo apostou em Emerson e Felipe Vizeu e o time intensificou a pressão. Só que aos 40 minutos quase sofreu outro gol, com o chute de Leonardo Valencia na trave.

Sem reação, o Flamengo insistiu nos minutos finais, mas sem sucesso e sem evitar a eliminação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora resta brigar com o Palmeiras e o Atlético Mineiro pelo título do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 2 PALESTINO

FLAMENGO - Muralha; Pará, Juan, Rafael Vaz e Chiquinho; Márcio Araújo, Cuéllar (Mancuello) e Alan Patrick; Fernandinho, Marcelo Cirino (Emerson) e Guerrero (Felipe Vizeu). Técnico: Zé Ricardo.

PALESTINO - González; Sierralta, Ezequiel Luna, Benjamín Vidal e Cereceda; Diego Torres (Diego Rosende), Agustín Farías, Esteban Carvajal, Franco Mazurek e Leonardo Valencia (Diego Oyarzún); Leandro Benegas (Paredes). Técnico: Nicolás Córdova.

GOLS - Cereceda, aos 32, e Leonardo Valencia, aos 45 minutos do primeiro tempo. Alan Patrick (pênalti), aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Chiquinho e Rafael Vaz (Flamengo); Leonardo Valencia, Cereceda e Diego Torres (Palestino).

ÁRBITRO - Diego Haro (Fifa/Peru).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).