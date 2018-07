Flamengo decide jogar volta contra Cruzeiro no Maracanã A diretoria do Flamengo, ciente da importância da presença da torcida em um jogo eliminatório, decidiu aliviar sua postura com relação ao Maracanã e vai mandar o jogo da volta contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, no estádio carioca. O clube já oficializou a mudança na CBF.