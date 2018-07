Flamengo decide suspender ex-vice-presidente do clube após briga

RIO - O Flamengo divulgou nota oficial nesta segunda-feira para informar que o presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, decidiu suspender de forma cautelar, por 30 dias, o ex-vice-presidente do Fla-Gávea (responsável pela sede) Luiz Cláudio Cotta da Silva Monteiro, conhecido como Cacau Cotta.

O dirigente, que ocupou a vice-presidência durante a gestão de Patrícia Amorim, teria agredido "moral e fisicamente" o atual gerente-executivo do Fla-Gávea, Clément Izard, durante o clássico deste domingo, contra o Botafogo, no Engenhão.

De acordo com o Flamengo, Cacau Cotta foi enquadrado no artigo 60 do estatuto do clube e responderá por processo administrativo. O motivo da agressão, segundo Clément, seria a insatisfação de Cotta pela demissão de sua irmã, ex-funcionária do Flamengo.

Em nota oficial, intitulada "Um basta à violência e à intimidação", a diretoria do Flamengo "reitera que as medidas referentes às mudanças no quadro de funcionários do clube - com a valorização dos bons profissionais e a demissão daqueles que se mantinham em seus cargos por parentescos e/ou apadrinhamentos - são uma decisão inequívoca de todo o grupo executivo e continuarão a ser implementadas até a formação de um quadro capaz de prestar ao clube e aos seus sócios um trabalho de primeira linha".

A diretoria completa: "A democracia permite a discordância de ideias e a convivência dos opostos. Jamais a violência e a intimidação. Isto não reflete a grandeza do Flamengo. Por isso, atitudes como estas não serão toleradas no Clube de Regatas do Flamengo".