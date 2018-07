Flamengo define Paulo Victor como titular do gol no jogo contra o América-MG

O Flamengo terá mesmo uma mudança no gol para a partida contra o América-MG, nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica se decidiu pela entrada de Paulo Victor no lugar de Alex Muralha para o decisivo duelo do time, que ainda alimenta esperanças de conquistar o título.

O clube chegou a pensar em usar Alex Muralha contra o América-MG, mas viu que será melhor dar um descanso a ele. Afinal, o titular está com a seleção brasileira em Lima - para o jogo contra o Peru, no início da madrugada desta quarta-feira (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 - e seria muito desgastante uma viagem para Belo Horizonte em tão pouco tempo.

Assim, Paulo Victor será mais uma vez titular do Flamengo - ele já disputou quatro partidas neste Brasileirão, sendo a última em 9 de outubro na vitória por 3 a 0 sobre o Santa Cruz, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Com a ausência de Alex Muralha, o Flamengo tem confirmados cinco desfalques contra o América-MG. Os demais são os zagueiros Rever e Rafael Vaz e o atacante Emerson, suspensos, e Guerrero, que tambpem estará em campo em Lima na partida entre Peru e Brasil.