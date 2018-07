Flamengo define substitutos de jogadores afastados para duelo contra Grêmio

Em relação ao time que enfrentou o Corinthians na rodada anterior, as novidades ficam por conta da entrada de Ayrton, Luiz Antonio e Jajá nas vagas de Pará, Alan Patrick e Paulinho, titulares que estavam presentes em uma festa na última terça-feira e acabaram punidos pela diretoria, além de Canteros no lugar do suspenso Jonas.

Oswaldo de Oliveira aproveitou a atividade para aprimorar as jogadas de bola parada de ataque, com muitas cobranças de falta e escanteios. Apesar de ter sinalizado a possibilidade de escalar Kayke como titular, o técnico não mudou a dupla de ataque e o Flamengo deve entrar em campo com Paulo Victor; Ayrton, César Martins, Wallace e Jorge; Márcio Araújo, Canteros, Luiz Antonio e Jajá; Gabriel e Guerrero.

Além do quinteto afastado - Everton e Marcelo Cirino também estavam na festa - o Flamengo também terá os desfalques de Emerson e Jonas, que cumprem suspensão automática, Ederson e Armero, que se recuperam de lesões.

Contra o Grêmio, terceiro colocado do Brasileirão com 56 pontos, o time rubro-negro tem a difícil missão de se recuperar de uma sequência ruim, pois soma seis derrotas nos últimos sete jogos e ocupa a 10.ª colocação, com 44 pontos.