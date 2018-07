Flamengo definirá futuro de Rogério Lourenço na quinta

O novo contrato que pode ser oferecido ao treinador, em caso de classificação, está guardado na gaveta da diretoria à espera da partida contra a equipe chilena.

Com Rogério no comando, o Flamengo conquistou uma vitória, empatou duas vezes e perdeu outras duas. "Sabemos que o torcedor fica desconfiado, mas sabemos do nosso potencial. Tivemos muitas chances no Maracanã e sabemos que podemos ir lá e fazer esses dois gols. Temos na nossa cabeça que temos condições para isso", disse Vagner Love, artilheiro do Flamengo na temporada, com 18 gols em 23 jogos.

"Acho que a gente tem de trabalhar mais a bola, ter mais calma. Fizemos isso só no segundo tempo do jogo contra a Universidad. Teremos de fazer isso desde o inicio", explicou Love.