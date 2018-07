Flamengo demite Ney Franco e anuncia acerto com Luxemburgo

Após outra derrota no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Flamengo optou pela demissão do técnico Ney Franco. Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, o clube anunciou por meio de nota oficial, que encerrou o vínculo com o treinador após quatro derrotas e três empates. Logo após, a diretoria divulgou outro comunicado confirmando a volta de Vanderlei Luxemburgo ao comando do time da Gávea.

Luxemburgo assinou contrato até dezembro de 2015 e já irá assumir o comando da equipe no próximo domingo, em clássico contra o Botafogo, no Maracanã. Junto com o treinador, chegam também o ex-atacante Deivid, que será o seu auxiliar técnico, e também o preparador-físico, Antônio Mello.

Luxemburgo retona ao Flamengo pela quarta vez. O treinador, rubro-negro assumido, comandou o clube pela primeira vez em 1991. Logo após, o técnico comandou o time em 1995 e sua última passagem correu entre 2010 a 2012, quando classificou a equipe à Libertadores, mas foi demitido após brigar com o a época vice-presidente Michel Levy e com Ronaldinho Gaúcho.

Depois da volta do Brasileirão, há uma semana, o Flamengo, que estava na penúltima colocação, assumiu a lanterna com a derrota para o Atlético-PR, por 2 a 1, e goleada sofrida contra o Internacional, no domingo, por 4 a 0. Mesmo com a parada de mais de um mês, Ney Franco não conseguiu definir um esquema tático e nas duas últimas partidas, o treinador utilizou 18 jogadores e mudou de esquema tático duas vezes.

Além do treinador, que deixa o clube da Gávea na lanterna do Campeonato Brasileiro, o preparador-físico, Alexandre Lopes, é o auxiliar-técnico, Éder Bastos, também deram adeus e deixaram o Flamengo.

Em nota divulgada por sua assessoria de imprensa, Ney Franco disse que a decisão de sua saída foi tomada de comum acordo. "Gostaria de agradecer à diretoria, que acreditou no meu trabalho e sempre me deu todo respaldo necessário. Quero agradecer também aos jogadores, com os quais nunca tive nenhum tipo de problema. Todos demonstraram empenho nos momentos difíceis, mas não conseguimos, juntos, os resultados. Infelizmente, as vitórias não vieram e tivemos de interromper o trabalho."

Essa foi a segunda passagem de Ney Franco pelo Flamengo. A primeira ocorreu entre o meio de 2006 até 2007. Na ocasião, o treinador conseguiu levar o time à conquista da Copa do Brasil em 2006. Mais experiente após passagens por Coritiba, seleção brasileira sub-20 e São Paulo, o treinador havia acertado seu retorno à Gávea quando era o comandante do Vitória, substituindo o demitido Jayme de Almeida.