Flamengo demite Zé Ricardo após derrota para o Vitória em casa

A passagem de Zé Ricardo pelo comando do Flamengo chegou ao fim. Uma reunião na noite deste domingo selou o destino do técnico, que foi demitido pela diretoria horas após o time ser derrotado em casa pelo Vitória por 2 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A má fase do time carioca, que venceu apenas um dos últimos sete jogos disputados, aliada à insatisfação da torcida, foram determinantes para a demissão. O treinador foi muito criticado pelos flamenguistas após o revés para os baianos no Estádio Luso-Brasileiro. O time não vence há quatro jogos no Brasileirão, ocupando o quinto lugar, com 29 pontos.

Zé Ricardo reconheceu logo após a partida que a situação era complicada. "Não tivemos uma boa atuação. A sequência é ruim. Lógico que a insatisfação é grande", admitiu depois do revés para uma equipe que figura na zona de rebaixamento do Brasileirão.

O técnico vinha sendo muito questionado desde a eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores, selada com uma derrota para o San Lorenzo, na Argentina. Neste domingo, a torcida que foi ao Luso-Brasileiro cobrou muito a demissão do treinador. Houve, inclusive, tumulto na saída da delegação do estádio.

Zé Ricardo estava no comando do Flamengo desde 26 de maio do ano passado, quando assumiu de forma interina, por problemas de saúde de Muricy Ramalho, depois sendo efetivado. Ele esteve à frente da equipe em 89 partidas, com 47 vitórias, 25 empates e 17 derrotas. O aproveitamento foi de 62%. No período, ele comandou o time na conquista do Campeonato Carioca deste ano, além de tê-la levado ao terceiro lugar no Brasileirão de 2016, o que rendeu uma vaga na Libertadores.

O Flamengo foi o primeiro clube profissional dirigido por Zé Ricardo, de 46 anos, que antes trabalha nas divisões de base do time carioca, tendo o conduzido ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016.

O nome do substituto de Zé Ricardo ainda não foi definido pela diretoria. O Flamengo voltará a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Atlético Mineiro, no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão.