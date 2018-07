Flamengo derrota Internacional e fica mais perto da Libertadores

RIO - O Flamengo venceu o Internacional neste domingo, em Macaé (RJ), por 1 a 0, chegou aos 60 pontos e voltou à zona de classificação para a Libertadores de 2012, em quarto lugar. O time rubro-negro abriu o placar no primeiro tempo e suportou a pressão dos gaúchos, na segunda etapa. Com a derrota em Macaé e a vitória do Coritiba sobre o Avaí, por 1 a 0, o Internacional caiu para sexto.

Com excelente atuação do goleiro Felipe, foi o jogo da redenção para os cariocas. O gol da vitória foi marcado pelo meia Ronaldinho Gaúcho, que não balançava as redes desde setembro. Na última rodada, para confirmar a classificação para a Libertadores, o Flamengo terá pela frente um rival: o Vasco, que segue na luta pelo título do Brasileirão.

Para o time rubro-negro, basta um empate. Para o Internacional, a Libertadores só será possível com vitória sobre o Grêmio e tropeço do Coritiba (contra o Atlético-PR, fora) ou derrota do Flamengo. Em caso de empate, o time gaúcho precisa de uma grande combinação de resultados.

O JOGO - A primeira chance foi dos cariocas. Aos 4 minutos, em cobrança de falta pela esquerda, Ronaldinho bateu direto e Muriel não conseguiu segurar a bola molhada, mas a zaga aliviou. A partir daí, o Internacional foi melhor. A equipe gaúcha esperava o Fla para sair nos contra-ataques.

Aos 18, D''Alessandro recebeu passe pela direita, na entrada da área, limpou e bateu cruzado, por cobertura. A bola raspou o ângulo do gol defendido por Felipe. Aos 23, em cobrança de escanteio, a bola sobrou nos pés do zagueiro colorado Bolívar, que não aproveitou a chance e bateu por cima. O domínio do Inter continuava e a equipe do Flamengo, nervosa, errava muitos passes no ataque.

O time carioca melhorou a partir dos 40 minutos. Aos 46, Thomás recebeu bom lançamento no ataque e dividiu com Muriel, que tirou a bola. O goleiro do Inter pediu atendimento médico, mas o juiz não parou o jogo. O Flamengo recuperou a bola e Thiago Neves lançou para Thomás. Moledo tentou cortar, falhou feio, mas a bola sobrou para Ronaldinho que entrou na área e marcou.

A segunda etapa começou equilibrada, com chances para as duas equipes. A partir dos 10 minutos, começou a pressão colorada. Aos 20, Oscar fez boa jogada pela direita e cruzou para Damião. O atacante ajeitou a bola e bateu forte, mas Felipe fez grande defesa. Foi a primeira de uma sequência de defesas decisivas do goleiro.

O Inter criava boas chances, mas era pouco objetivo e errava nas finalizações. Aos 46, Ronaldinho deu belo passe para Rafael Galhardo, que cruzou para Negueba. O jovem atleta cabeceou livre, mas a bola raspou a trave e saiu à direita do gol de Muriel.

FLAMENGO 1 x 0 INTERNACIONAL

Flamengo - Felipe; Léo Moura, Welinton, Alex Silva e Rodrigo Alvin; Willians, Fierro (Rafael Galhardo), Renato e Thiago Neves (David Braz); Ronaldinho Gaúcho e Thomás (Negueba). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Internacional - Muriel; Nei (Jô), Bolivar, Rodrigo Moledo e Kleber (Fabrício); Guiñazu, Tinga, D''Alessandro e Oscar; Gilberto (Andrezinho) e Leandro Damião. Técnico: Dorival Júnior.

Gol: Ronaldinho Gaúcho, aos 46 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Evandro Rogério Roman (PR).

Cartões amarelos - Alex Silva, Fierro, Thomás, Ronaldinho Gaúcho, Rodrigo Moledo e Kléber.

Local - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé.