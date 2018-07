Flamengo derrota o América-MG por 2 a 1 e segue na cola do G4 do Brasileirão

O Flamengo encontrou dificuldades, mas conseguiu vencer o América-MG por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Além de se aproximar do grupo de classificação para a Copa Libertadores, o time rubro-negro impôs ao mineiro a sétima derrota consecutiva em partida pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 27 pontos, em sexto lugar, o Flamengo permanece dois atrás do Santos, o quarto colocado. No domingo, os cariocas enfrentam o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Lanterna do Brasileirão, o América-MG segue com 8 pontos e pega o Grêmio, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Foi difícil para os cariocas finalizarem ao gol. O novo técnico do América-MG, Enderson Moreira, não hesitou em organizar um time fechado, sem dar espaços para o adversário. Com todos os jogadores na metade defensiva, o clube mineiro fez uma eficiente marcação e dificultou a vida do Flamengo, que trocava muitos passes, mas sem produtividade.

O primeiro chute demorou a sair e ainda foi mineiro. Aos 26 minutos, Victor Rangel puxou contra-ataque, mas finalizou fraco e em cima do goleiro Alex Muralha. Um minuto depois, o Flamengo também fez a sua tentativa, sem sucesso, com o argentino Mancuello.

Embora ruins, os dois lances deram novo ânimo ao jogo. Aos 28 minutos, em contragolpe mineiro, Gilson recebeu passe de Victor Rangel e obrigou Alex Muralha a fazer boa defesa. Na sequência, o Flamengo chegou a balançar as redes, mas Guerrero estava impedido. O peruano ainda arriscou de cabeça, mas errou o alvo.

Em um dos poucos momentos de liberdade, Fernandinho avançou com facilidade e quase abriu o marcador, em finalização de fora da área. Nos minutos finais do primeiro tempo, o time rubro-negro fez uma forte pressão, com Alan Patrick e Guerrero, que pararam em João Ricardo.

O América-MG iniciou o segundo tempo mais solto e assustou com Bruno Telles, em chute de fora da área. Os mineiros ainda tiveram nova chance, após falha de Chiquinho, mas Alex Muralha defendeu. No contra-ataque, aos 10 minutos, Pará cruzou na medida para Guerrero completar e fazer 1 a 0.

Com a vantagem, não demorou para o Flamengo ampliar. Aos 13 minutos, Roger colocou a mão na bola dentro da área: pênalti. Alan Patrick cobrou e fez 2 a 0. Baqueado pelos dois gols, o América-MG ainda viu Guerrero acertar a trave, aos 16. E o centroavante ainda perdeu gol na pequena área, aos 28.

Quando já parecia sem forças, o América-MG reagiu. Aos 31 minutos, Danilo teve liberdade pelo lado esquerdo e cruzou para Juninho diminuir. Sem nada a perder, os mineiros impuseram uma pressão nos minutos finais, com o Flamengo mais acuado. Porém, os cariocas não tiveram a mesma desatenção do gol e conseguiram segurar a importante vitória por 2 a 1, em Cariacica.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 1 AMÉRICA-MG

FLAMENGO - Muralha; Pará, Réver, Juan e Chiquinho (Rafael Vaz); Márcio Araújo, Willian Arão, Mancuello e Alan Patrick (Adryan); Fernandinho (Gabriel) e Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Pablo, Roger, Alison e Bruno Teles (Danilo); Leandro Guerreiro, Juninho, Osman e Alan Mineiro (Claudinei) e Gilson; Victor Rangel (Michael). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Guerrero, aos 10, Alan Patrick (pênalti), aos 13, e Juninho, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Alex Muralha (Flamengo).

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA - R$ 1.028.320,00.

PÚBLICO - 14.966 pagantes (16.523 no total).

LOCAL - Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).