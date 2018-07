Flamengo descarta a contratação do italiano Del Piero, de 37 anos

RIO - O diretor executivo do Flamengo, Zinho, descartou a contratação do meia-atacante italiano Del Piero, de 37 anos, que está de saída da Juventus, de Turim. Segundo o dirigente, ele recebeu o contato do agente Claudio Mossio sobre o interesse do veterano jogador em atuar pelo clube rubro-negro carioca, mas nenhuma negociação foi iniciada.

"Ele me ligou e disse desse desejo do Del Piero. Por conhecer o Flamengo, o Zico, o Júnior, seria um clube que o interessaria. Eu passei para o Claudio que financeiramente não temos possibilidades, não temos condições", atestou Zinho ao SporTV, destacando que seria um investimento muito alto por um jogador em final de carreira.

O diretor apontou também que não observa Del Piero como o camisa 10 que o time precisa, em virtude da saída de Ronaldinho Gaúcho do clube. A única possibilidade de negócio admitida por Zinho seria no caso da elaboração de um projeto de marketing robusto. "Ele (Mossio) tem que arrumar um marketing que banque isso. Aí as portas estariam abertas. Para nós investirmos seria muito difícil", reforçou.

O agente italiano deixou no ar a possibilidade de contornar a questão, mas também não se mostrou muito dedicado a se debruçar sobre o assunto nos próximos dias. "Não haveria um problema econômico. Não da parte dele. É um jogador que já ganhou tudo, não tem problema de dinheiro. Seria um projeto que vai além do futebol", disse Mossio. "A ideia me pareceu interessante para os dois. Del Piero falou que poderia ser interessante. Mas não houve proposta, não há negociação no momento".

Quem pode deixar a Gávea é o volante Kleberson. Seu contrato vence no fim do ano e o jogador quer renovar por pelo menos mais dois anos, o que não está nos planos rubro-negros. O Bahia está interessado na contratação de Kleberson por empréstimo e o técnico Joel Santana já anunciou que não impediria a negociação.