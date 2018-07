Flamengo descarta atuar retrancado contra o Corinthians

O Flamengo inicia nesta tarde a sua preparação para o segundo jogo contra o Corinthians pelas oitavas de final da Libertadores. A equipe está em vantagem, já que venceu o primeiro jogo, no Maracanã, por 1 a 0, mas o discurso é de que não vai atuar retrancado no Pacaembu, na próxima quarta-feira.

"Não acabou, estamos com os pés no chão. Temos agora dois resultados a nosso favor [empate e vitória], mas tem o jogo lá e sabemos da força do Corinthians no Pacaembu. Precisamos respeitar o adversário e buscar o resultado a todo momento. Não tem isso de jogar pelo empate", afirmou o técnico Rogério Lourenço.

Concentrados no próximo compromisso, os jogadores prometem muita dedicação nos treinamentos. "Temos que trabalhar forte para estarmos preparados para este jogo, que é o mais importante do ano para nós. O Rogério, como eu disse anteriormente, é um treinador muito inteligente e tenho certeza de que ele vai fazer o melhor para o Flamengo buscar essa classificação", disse o volante Rômulo.