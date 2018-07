Flamengo descarta clima de revanche contra o Ceará

"Esse jogo mexe, sim, com a gente, até porque foi contra eles a nossa única derrota no ano. Acabamos perdendo em casa e saímos da Copa do Brasil. Só que não pensaremos em revanche. Entraremos em campo com a cabeça no lugar, pensando apenas em jogar bem e conquistar mais três pontos", afirmou o zagueiro Ronaldo Angelim.

O meia Renato pensa da mesma forma que seu companheiro de equipe, que com uma vitória diante do Ceará no mínimo irá se manter na terceira posição do Brasileirão. Já se o São Paulo ao menos empatar com o Atlético-GO, no Morumbi, também no sábado, o Flamengo terá a chance de assumir a vice-liderança.

"Isso (a derrota na Copa do Brasil) é uma coisa que ficou no passado. Acabamos dando uns vacilos no jogo em casa, mas jogamos muito bem no segundo jogo (em Fortaleza). É outra situação agora, mas entraremos com o mesmo objetivo, que é vencer eles", disse o meio-campista.