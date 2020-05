Flamengo descumpre ordem do prefeito e treina em campo do CT do Ninho do Urubu

Apesar do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ter liberado na terça-feira a volta apenas para fisioterapia dos jogadores dos clubes de futebol da cidade, os jogadores do Flamengo treinaram nesta manhã de quarta-feira no gramado do Ninho do Urubu.

Com imagens do site globoesporte.com, é possível ver 19 jogadores do elenco rubro-negro se exercitando em dois campos do CT, auxiliados por nove membros da comissão técnica.

Leia Também Futebol brasileiro pode voltar no fim de junho, informa CBF

Os jogadores foram submetidos a testes da covid-19 na segunda-feira, quando dois atletas deram positivo pela segunda vez. Na terça, o elenco voltou após o isolamento, mesmo dia que o presidente do clube, Rodolfo Landim, o médico Márcio Tannure e o diretor de marketing do clube, Alexsander Santos, se reuniram em Brasília com o presidente da República, Jair Bolsonaro.

Além do Flamengo, apenas os times de Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão de volta aos treinos, mas com autorização governamental. Grêmio e Internacional foram autorizados pelo governador Eduardo Leite no dia 11 para trabalhos individuais. Já o Atlético treinou na terça, enquanto o Cruzeiro volta na quinta.