Flamengo desembarca no Rio criticando arbitragem Depois da eliminação na Copa do Brasil, com o empate por 2 a 2 com o Ceará em Fortaleza, o time do Flamengo desembarcou desanimado nesta tarde no Rio. Poucos quiseram se pronunciar e os que o fizeram destacaram mais uma vez a insatisfação com a arbitragem de Sandro Meira Ricci e ressaltaram o bom futebol apresentado pela equipe.