Flamengo desencanta e Domènec projeta mais vitórias: 'Primeira de muitas'

O Flamengo enfim somou os primeiros três prontos no Campeonato Brasileiro ao vencer o Coritiba por 1 a 0 fora de casa, pela terceira rodada. Foi o primeiro triunfo sob o comando de Domènec Torrent, que ficou satisfeito com a atuação de seus comandados. O treinador disse que a equipe jogou como nos grandes momentos da temporada passada e projetou mais vitórias nos próximos jogos.

"Somos Flamengo, precisamos ganhar todos os jogos, não começamos bem. Acho que jogamos como o verdadeiro Flamengo do ano passado, e isso foi muito importante. Acho que é a primeira vitória de muitas", projetou Torrent. O triunfo foi conquistado com gol do uruguaio Arrascaeta.

Há pouco tempo no comando do Flamengo, o treinador espanhol assegurou que conhece bem todos o elenco e disse que vai trabalhar para potencializar as qualidades de cada jogador. Mas pediu tempo para que isso aconteça e a equipe consiga o encaixe ideal.

"Conheço as características dos jogadores do elenco, vi muitos jogos. Sei que o Bruno ocupa muito bem o espaço, Gabriel também, Vitinho e Michael são bons no um contra um. Mas precisamos de tempo para nos conhecer e para que eu possa treinar conceitos respeitando a qualidade dos jogadores", ressaltou. "O mais importante são os jogadores, não os técnicos. Conheço perfeitamente o elenco do Flamengo", completou.

Depois de assegurar a primeira vitória no Brasileirão, o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Grêmio, em casa, no Maracanã, na abertura da quarta rodada.