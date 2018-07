Flamengo desiste de contratar atacante Ariel

Inicialmente, o Racing Santander-ESP, clube atual de Ariel, previu o retorno do atleta para o meio de julho. Contudo, os médicos do Flamengo constataram que o atleta precisaria de pelo menos mais um mês e meio para ter condições de jogo.

"A fratura é no úmero, um osso importante do braço. O jogador tem apenas 40 dias de recuperação e precisaria de pelo menos mais um mês e meio para se recuperar totalmente", disse o médico José Luiz Runco.

A mudança no prazo estipulado para a recuperação do atacante fez a diretoria do Flamengo interromper as negociações e desistir do acerto no último dia de abertura da janela de transferências internacionais.