Flamengo desiste de contratar o atacante Pablo, artilheiro do Athletico-PR

Em busca de reforços para a próxima temporada, o Flamengo desistiu de contratar o atacante Pablo, artilheiro do Athletico-PR neste ano, com 18 gols marcados. A informação é do jornalista Mauro Cezar Pereira, colunista do Estado e comentarista dos canais ESPN.

O rubro-negro carioca pulou fora da negociação por não concordar com os valores pedidos pelo clube paranaense, que vê o jogador valorizado após a conquista da Copa Sul-Americana, na última semana. O plano do Fla era gastar entre 4 e 5 milhões de euros (R$ 17,72 milhões e R$ 22,15 milhões, respectivamente) para ficar com aproximadamente 70% dos direitos do atleta.

O Athletico-PR também já teria recusado uma proposta da China por 100% dos direitos de Pablo. A equipe pretende permanecer com parte dos direitos para poder ganhar mais dinheiro em uma eventual revenda futura. Clubes como São Paulo e Palmeiras também observam a situação do atacante com atenção.

Cobiçado por grandes times brasileiros, o jogador foi um dos destaques da equipe na conquista da Copa Sul-Americana, com cinco gols marcados durante a campanha, sendo dois destes nas finais diante do Junior Barranquilla. Ele ainda marcou 12 vezes no Campeonato Brasileiro e fez um gol durante o Campeonato Paranaense.