Flamengo desiste oficialmente de contratar o palmeirense Kléber

RIO - A diretoria do Flamengo anunciou nesta terça-feira, em nota oficial, que desistiu da contratação do atacante Kléber, do Palmeiras. A negociação polêmica, motivo de atritos entre o atleta e a diretoria palmeirense, era esperada para ser concluída até o final de semana.

"O Clube de Regatas do Flamengo comunica oficialmente que não há mais interesse na contratação do atacante Kléber, do Palmeiras", registrou a diretoria. Mais cedo, a presidente Patrícia Amorim já havia se recusado a falar sobre a negociação.

O Flamengo teria feito uma proposta de 3 milhões de euros (cerca de R$ 7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta - os outros 50% pertencem ao Cruzeiro. O clube carioca ainda teria oferecido um salário de R$ 600 mil ao atacante.

O interesse do Flamengo gerou atrito entre Kléber e a diretoria do Palmeiras. As duas partes trocaram acusações nos últimos dias, via imprensa, por conta da ausência do atleta nos últimos jogos do time paulista. O atacante ficaria impedido de defender o Flamengo, ou outro clube brasileiro, se completasse a sétima partida pelo Palmeiras neste Brasileirão.

Kléber alegou dores na coxa esquerda para ficar de fora dos últimos jogos, incluindo o clássico com o Santos, no domingo. A polêmica se instalou porque o médico do Palmeiras, Otávio Vilhena, havia dito que ele treinara normalmente na semana passada e tinha condições de entrar em campo.