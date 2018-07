Flamengo desmente negociação de Willians com Santos

"Baseado em um planejamento montado pela comissão técnica, o Flamengo não abrirá negociação com nenhum outro clube, envolvendo qualquer atleta, até o término do Campeonato Brasileiro. Salvo no caso do clube interessado arcar na totalidade com as multas rescisórias estabelecidas em seus contratos", comunicou o clube.

De olho na Copa Libertadores de 2011, o Santos já começou a fazer o seu planejamento para a próxima temporada. Nos últimos meses, mesmo antes da saída do técnico Dorival Júnior, os dirigentes do clube paulista têm revelado interesse em Willians. Nesta sexta, surgiram comentários de que o Flamengo já estaria em negociação com o Santos, o que foi desmentido pelos cariocas nesta tarde.