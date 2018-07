Flamengo deve anunciar patrocinador na próxima semana

O Flamengo deve anunciar oficialmente na próxima semana seu novo patrocinador master para a temporada 2015. Trata-se da empresa de bebidas Viton 44, que em 2014 patrocinou o Botafogo e na semana passada foi apresentada como nova parceira do Fluminense, após o tricolor carioca ter rescindido o contrato com a Unimed.

A Viton 44 já foi parceira do Flamengo este ano, quando estampou o nome de uma de suas bebidas nas mangas das camisas. A empresa agora exibirá seu nome também nas costas, no lugar que pertencia à Peugeot, que rescindiu o contrato.

O novo acordo deverá representar a injeção de R$ 20 milhões anuais aos cofres rubro-negros, valor superior ao fechado pela empresa com o Fluminense, estimado em R$ 14 milhões. O patrocínio, porém, ainda deverá passar pela aprovação do Conselho Deliberativo do Flamengo.