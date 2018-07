Flamengo promove a estreia de Ederson para enfrentar o Atlético-PR

A estreia do meia Ederson deve ser a arma do Flamengo para enfrentar o Atlético Paranaense, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado recentemente, o jogador é visto com grande expectativa pela diretoria e comissão técnica, que finalmente terá um "camisa 10" responsável pela criação de jogadas do time.

Ederson tinha estreia prevista para a rodada anterior, contra a Ponte Preta, mas preferiu adiar o retorno aos gramados para aprimorar o seu condicionamento físico. No último treino, ele atuou na vaga do atacante Guerrero, indicando que enfim deve jogar. Principal nome da equipe, o peruano terá de cumprir suspensão automática.

A situação do time no Brasileirão não é nada confortável. A derrota para a Ponte Preta na última rodada derrubou o Flamengo para a 13.ª posição, com 20 pontos, a cinco da zona de rebaixamento. A equipe também não está demonstrando um bom rendimento em casa, o que aumenta o ambiente de pressão por uma vitória.

A partida pode ter uma outra estreia: do centroavante Kayke. Revelado no clube rubro-negro, o jogador estava no ABC, que está na Série B. O jogador foi apresentado nesta terça-feira, já teve a sua documentação regularizada e foi relacionado. É provável que inicie a partida entre os reservas. "Estou pronto e espero ter uma oportunidade o mais rápido possível", comentou o atacante.