Flamengo deve repetir escalação na quinta-feira

O técnico Rogério Lourenço preferiu não fazer mistério sobre a escalação do Flamengo para a partida contra o Universidad do Chile, nesta quinta-feira, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa Libertadores. Assim, ele deve repetir a formação utilizada no empate com o Vitória, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Em coletivo realizado nesta terça-feira, Rogério confirmou a escalação de Willians, recuperado de uma pancada no braço esquerdo. Também antecipou que Kleberson e Michael continuam como titulares no meio-de-campo.

"Temos que ter tranquilidade para jogar, mas tenho certeza de que o time está com muita vontade. Nós treinamos bem, treinamos as situações de jogo e o time está preparado", garantiu o treinador. No primeiro jogo, no Maracanã, o Flamengo perdeu por 3 a 2.

A equipe carioca deve atuar no Chile com: Bruno; Leonardo Moura, David, Ronaldo Angelim e Juan; Toró, Willians, Kleberson e Michael; Adriano e Vágner Love.