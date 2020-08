Flamengo deve ter Gabriel contra o Bahia, mas Diego Alves pode ser poupado

A segunda-feira foi de alívio e de preocupação para o Flamengo. O atacante Gabriel está melhor das dores musculares apresentadas na vitória sobre o Santos, domingo, na Vila Belmiro, enquanto o goleiro Diego Alves foi diagnosticado com uma lesão no ombro, que o fez ser substituído por César.

Além do goleiro, que deverá ser poupado para cuidar melhor do ombro, o técnico Domènec Torrent terá o desfalque certo de Bruno Henrique contra o Bahia, às 20h30, no Pituaçu, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante vai ter de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e ainda vai continuar com o tratamento iniciado nesta segunda-feira por causa de um edema ósseo no joelho direito.

Outras modificações poderão ser feitas por Torrent para o jogo na Bahia. Após a vitória sobre o Santos, por 1 a 0, o treinador espanhol defendeu o rodízio no elenco, pois considera muito desgastante manter o mesmo time com jogos no fim de semana e na quarta-feira.

Campeão do ano passado, o Flamengo soma apenas oito pontos, após seis jogos. Com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, em nono lugar na classificação. "Vamos melhorar. Jogamos apenas 30% do que podemos", afirmou o treinador catalão.