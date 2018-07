Flamengo deve ter time misto para jogo no Chile pela Copa Sul-Americana

O técnico Zé Ricardo deve mandar a campo um time misto no jogo de ida do Flamengo contra o Palestino, nesta quarta-feira, no Chile, pela Copa Sul-Americana. O treinador poupará quatro titulares e ainda terá duas baixas em Santiago, em razão de problemas físicos.

O quarteto poupado é formado por Réver, Willian Arão, Diego e Éverton. Além destes, o treinador não contará com os atacantes Gabriel e Leandro Damião, que se lesionaram e ficaram no Rio de Janeiro para tratamento.

Entre as mudanças que Zé Ricardo deve fazer na equipe estão a entrada de Paolo Guerrero e a possível troca de Alex Muralha por Paulo Victor. Ausente dos últimos jogos, por conta da seleção peruana e depois por problemas de saúde, como febre e problema estomacal, o atacante peruano deve assumir a vaga deixada por Leandro Damião.

No gol, Muralha deve ser poupado, por causa da dura sequência do Flamengo no Brasileirão. Nas duas próximas rodadas, o time carioca terá pela frente Cruzeiro e São Paulo, dois rivais que vivem momentos difíceis na temporada e que precisam mostrar serviço para evitar sustos na reta final do campeonato.

A possível escalação do Flamengo conta com Paulo Victor (Muralha); Rodinei, Juan, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Cuéllar e Alan Patrick; Marcelo Cirino, Guerrero e Fernandinho.

A delegação rubro-negra desembarcou em Santiago nesta terça, véspera do jogo de ida das oitavas de final contra o Palestino. O segundo confronto entre os dois times será no dia 28 deste mês, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), local em que o clube carioca tem aproveitamento máximo nos seis jogos que disputou nesta temporada.