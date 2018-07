Flamengo deve ter três novidades contra o Madureira

RIO - O técnico Dorival Júnior indicou que o Flamengo deverá ter três novidades no seu segundo compromisso no Campeonato Carioca. Nesta segunda-feira, ele comandou um treino coletivo no CT do clube em Vargem Grande e escalou o lateral-esquerdo João Paulo e o meia Elias, ambos recém-contratados, entre os titulares, assim como o zagueiro Gonzalez.

Elias entrou no lugar de Rodolfo, João Paulo substituiu Ramon, expulso na vitória por 2 a 0 sobre o Quissamã, e Gonzalez ocupou a vaga que foi de Frauches na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, no último sábado. Com essas mudanças, Dorival escalou o Flamengo com a seguinte formação: Felipe; Léo Moura, Renato Santos, Gonzalez e João Paulo; Cáceres, Ibson e Elias; Rafinha, Nixon e Hernane.

O treinamento do Flamengo nesta segunda-feira teve duas novidades. O meia Mattheus e o meia-atacante Adryan se reapresentaram a Dorival após defenderem a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-20. Os dois jogadores realizaram apenas um trabalho físico e técnico.

Após a estreia vitoriosa, o Flamengo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 17 horas, quando vai enfrentar o Madureira, fora de casa, pela segunda rodada da Taça Guanabara.