Flamengo deve ter volta de Eduardo da Silva, mas fica sem Samir

Um dia depois de derrotar o Coritiba, no estádio do Maracanã, no Rio, e afastar qualquer possibilidade matemática de rebaixamento, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu já visando o jogo desta quarta-feira, quando encara o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo poderá ter o retorno do atacante Eduardo da Silva, mas deve perder o zagueiro Samir.

O defensor saiu de campo ainda no primeiro tempo da partida contra os paranaenses. Com dores no músculo adutor da coxa direita, ele está em tratamento com os médicos do clube e ainda passará por exames. Já Eduardo da Silva, que ficou fora das últimas rodadas devido a dores no tornozelo, voltou a treinar com bola e agora só depende do condicionamento físico para jogar.

O treino desta segunda foi comandado pelo auxiliar Deivid e pelo preparador físico Antônio Mello. Vanderlei Luxemburgo apenas acompanhou a atividade de dois toques, realizada em campo reduzido.