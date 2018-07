Flamengo deverá ter dois desfalques no clássico com o Botafogo

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve ter dois desfalques para o clássico de domingo, com o Botafogo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O meia Everton não se recuperou de lesão na coxa e foi vetado pelos médicos, enquanto o volante Cáceres tem poucas chances de atuar.

Cáceres sofreu um pequeno trauma no pescoço na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil de Pelotas, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. O jogador tem sido preservado dos treinos e passa por exames. Ele será reavaliado no sábado, mas a tendência é que não jogue.

Já o meia Everton, que já havia ficado de fora da partida realizada no sul do Brasil, não se recuperou do edema muscular na coxa esquerda e não será relacionado. Ele deverá ficar de fora inclusive da partida de despedida do lateral Leonardo Moura, na próxima quarta-feira, contra o Nacional (URU).