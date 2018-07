Flamengo devolverá dinheiro de ingressos na terça

O Flamengo começa nesta terça-feira a devolver o dinheiro dos ingressos da partida contra o Universidad do Chile, pela Copa Libertadores, adiada de quarta para quinta-feira da semana passada por conta das fortes chuvas que caíram sobre o Rio de Janeiro.

O torcedor que não pôde ir ao confronto poderá, se preferir, solicitar um ingresso do jogo entre Flamengo e Caracas, no dia 21 de abril, no Maracanã. Para quem adquiriu o pacote para as três primeiras partidas da fase de grupos da Libertadores, a devolução do dinheiro é a única opção.

As bilheterias da Praça Nossa Senhora Auxiliadora, na Gávea, ficarão abertas das 11h às 17h. O torcedor tem até quinta-feira para reaver o dinheiro ou trocar o ingresso.

Flamengo e Universidad do Chile empataram por 2 a 2, resultado que manteve o Flamengo na segunda colocação do Grupo 8, um ponto atrás do adversário chileno.