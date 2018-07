O meia Everton foi liberado pelo Tigres para negociar empréstimo. Flamengo e Botafogo disputam o jogador, que também interessa ao Cruzeiro.

"Everton vai ficar no Rio, mas a decisão depende da Traffic. Só estou aguardando a Traffic me dizer qual dirigente vai me procurar para tratar de salário", disse o empresário do jogador, Carlos Jatobá. Everton defendeu as cores do Flamengo no ano passado.