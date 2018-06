Flamengo divulga inscritos para Libertadores com Guerrero e sem Julio Cesar

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a lista de jogadores inscritos para a Libertadores deste ano. Como era esperado, a comissão técnica rubro-negra decidiu incluir o atacante Paolo Guerrero apesar da suspensão por doping. Por outro lado, o goleiro Julio Cesar está fora da competição.

São 30 nomes inscritos pelo clube no torneio, com destaque para Guerrero. O peruano está cumprindo seis meses de suspensão por doping e entrou com recurso para tentar reduzir ainda mais a pena, que inicialmente era de um ano.

Se não tiver êxito nesta tentativa, Guerrero poderá voltar ao futebol no início de maio, o que o permitiria participar dos últimos dois jogos do Flamengo na fase de grupos: diante do Emelec, em casa, dia 16 de maio, e contra o River Plate, em Buenos Aires, sete dias mais tarde.

Sobre Julio Cesar, a exclusão da lista mostra que o retorno do goleiro ao clube é mesmo simbólico, apenas para que ele encerre a carreira com a camisa do Flamengo. Afinal, ele assinou contrato por três meses e deve se despedir do futebol após o Campeonato Carioca.

Outro que ficou fora da lista foi o meia Ederson. Recém-recuperado de um câncer, diagnosticado no ano passado, o jogador voltou nos últimos dias aos treinos com o restante do elenco e ainda dá os primeiros passos para o retorno ao futebol.

Nesta segunda-feira, o elenco rubro-negro treinou no Ninho do Urubu e, imediatamente depois, iniciou o processo de concentração para a estreia na Libertadores. Na quarta-feira, o Flamengo recebe o River Plate no Engenhão, às 21h45, com portões fechados.