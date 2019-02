Sem Lincoln e com jovem de 17 anos, Flamengo divulga inscritos para Libertadores

O Flamengo anunciou nesta terça-feira sua lista de 30 nomes inscritos para a disputa da Libertadores deste ano. A grande surpresa da lista ficou por conta do meia Reinier, de apenas 17 anos, que é considerado uma das grandes promessas do clube. Lincoln, lesionado, ficou de fora.

Reinier disputou a Copa São Paulo deste ano e nunca sequer foi relacionado para uma partida entre os profissionais. Apesar da falta de experiência, foi escolhido pelo técnico Abel Braga como um dos jogadores que estarão disponíveis para a competição continental, grande sonho do Flamengo na temporada.

Outro jovem da base rubro-negra a compor a lista é Vitor Gabriel, de apenas 19 anos, que já havia viajado com o elenco profissional para a Florida Cup. Tanto ele quanto Reinier ganharam espaço com a lesão de Lincoln, que voltou do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira com um problema muscular, e a venda de Henrique Dourado para o Henan Jianye, da China.

De resto, a lista flamenguista conta com os principais nomes do elenco. Boa parte deles, como Diego Alves, Everton Ribeiro, Diego, entre outros, já disputaram a Libertadores pelo clube. Outros, como os recém-contratados Arrascaeta e Gabriel, farão sua primeira participação no torneio com a camisa rubro-negra.

A estreia do Flamengo na Libertadores vai acontecer na próxima terça-feira, diante do San José, da Bolívia, fora de casa. As duas equipes estão no Grupo D, que conta ainda com LDU e Peñarol.

Confira a lista de inscritos do Flamengo para a Libertadores:

1 - Diego Alves

2 - Rodinei

3 - Rodrigo Caio

4 - Rhodolfo

5 - Willian Arão

6 - Renê

7 - Everton Ribeiro

8 - Cuellar

9 - Gabriel

10 - Diego

11 - Vitinho

12 - César

13 - Trauco

14 - Arrascaeta

15 - Rafael Santos

16 - Ronaldo

17 - Hugo Moura

18 - Kleber

19 - Reinier

20 - Uribe

21 - Pará

22 - Gabriel Batista

23 - Lucas Silva

24 - Thiago Rodrigues

25 - Piris da Motta

26 - Thuler

27 - Bruno Henrique

28 - Berrío

29 - Vitor Gabriel

30 - Léo Duarte