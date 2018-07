Flamengo divulga numeração e continuará com a camisa 1 vaga No mesmo dia do seu primeiro compromisso em 2016, o amistoso contra o Ceará no Castelão, o Flamengo divulgou a numeração que utilizará na temporada. Sem grandes novidades, o time continua sem ter um dono da camisa número 1. Além disso, apenas três dos reforços anunciados - Rodinei (2), Juan (4) e Willian Arão (5) - receberam números que vão do 2 ao 11, tradicionalmente utilizados por titulares.