Flamengo divulga preços dos ingressos para o adeus de Léo Moura

Inicialmente, o adeus do jogador seria realizado no clássico com o Botafogo, no próximo domingo. Mas, o clube preferiu realizar a despedida em um jogo que não fosse oficial. Léo Moura deixa o Flamengo após 10 anos, mais de 500 jogos disputados, e com o saldo de uma conquista de Campeonato Brasileiro, duas Copas do Brasil e cinco Campeonatos Cariocas.

A intenção da direção é tornar Léo Moura um dos ídolos imortais do Flamengo, como Adílio, Junior, Leandro, segundo a publicação no site do clube. "O Clube de Regatas do Flamengo se orgulha de contar com um ídolo tão querido por rubro-negros de todos os gêneros e idades. O Mais Querido deseja uma sorte do tamanho da Nação Rubro-Negra para o atleta na nova etapa de sua vida."