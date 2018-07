Flamengo domina o Salgueiro, vence fora e avança na Copa do Brasil

A classificação sem necessidade de partida de volta foi uma possibilidade que se mostrou real já no primeiro tempo, quando praticamente só o Flamengo jogou. O domínio rubro-negro foi intenso: o lateral-esquerdo Anderson Pico apareceu inúmeras vezes para concluir, assim como Everton. À frente da área, Marcelo Cirino fazia boa movimentação e Gabriel ajudava na criação.

No meio-campo, com o Salgueiro sem conseguir esboçar nem mesmo um contragolpe, os rubro-negros Marcio Araújo e Arthur Maia tinham liberdade para avançar. E foi numa jogada da dupla que saiu o primeiro gol. Aos 39, Arthur Maia pegou a bola pela meia direita, triangulou com Márcio Araújo e recebeu quase da pequena área para chutar alto no meio do gol, abrindo o marcador.

Tentando avançar suas linhas e mudar o panorama da partida, o técnico do Salgueiro, Sérgio China, resolveu ousar para o segundo tempo. O treinador sacou o volante Moreilândia e colocou o atacante Kanu.

O time pernambucano de fato pareceu mais ofensivo nos primeiros minutos, mas logo aos 3 veio o banho de água fria. Anderson Pico dominou pela esquerda e deu lindo passe para Marcelo Cirino, que de dentro da área deu um toquinho para encobrir Luciano e ampliar para o Flamengo.

Com o resultado suficiente para evitar a partida de volta, o técnico Vanderlei Luxemburgo aproveitou para fazer mudanças no time. Primeiro, promoveu a estreia do meia Almir. Depois, tirou o volante Jonas e deu chance a Lucas Mugni no meio campo, enquanto Alecsandro foi para o ataque na vaga de Everton.

Apesar das três mudanças, o Flamengo seguiu melhor. Ao Salgueiro, restou as tentativas de contragolpe e alguns raros lançamentos à área, mas Paulo Victor praticamente não teve trabalho.

FICHA TÉCNICA:

SALGUEIRO 0 X 2 FLAMENGO

SALGUEIRO - Luciano; Marcos Tamandaré, Ranieri, Rogério Paraíba e Lúcio; Pio, Moreilândia (Kanu), Vitor Caicó, Rodolfo Potiguar (Valdeir) e Paulinho Mossoró; Cássio (Marlon). Técnico: Sérgio China.

FLAMENGO - Paulo Victor, Pará, Bressan, Wallace e Anderson Pico; Jonas (Lucas Mugni), Marcio Araújo e Arthur Maia (Almir); Éverton (Alecsandro), Gabriel e Marcelo Cirino. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Arthur Maia, aos 39 minutos do primeiro tempo. Marcelo Cirino, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOs - Jonas e Moreilândia.

CARTÃO VERMELHO - Gabriel.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE).