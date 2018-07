Flamengo e Botafogo fazem duelo de líderes no Rio

Apesar de ter escalado o meia em todos os treinamentos durante a semana, o técnico Dorival Júnior desconversou sobre a escalação de Carlos Eduardo como titular neste domingo. "Ele vai jogar. Só não sei se vai iniciar ou não. Provavelmente inicie, mas ainda não é certo. Há uma dúvida entre o Cleber (Santana) e ele", despistou o comandante. Certo é que, se entrar em campo, o novo contratado não deve jogar os 90 minutos, já que ainda está sem ritmo de jogo.

Já no lado botafoguense está mais uma vez confirmada a participação do maestro Seedorf. A semana no Botafogo foi marcada pela troca de elogios entre o técnico Oswaldo de Oliveira e o meia holandês, que saiu em defesa do treinador, alvo de muitas críticas da torcida, e afirmou ver ele como um profissional "único" no meio da bola. Para o comandante, as afirmações do jogador evidenciaram a boa relação do elenco do clube.

Sem o meia Andrezinho, ainda se recuperando de lesão, Oswaldo de Oliveira deve mais uma vez escalar Vitinho como titular. "Sei o que ele pode evoluir e o que já evoluiu. É preciso muito cuidado com isso. São adolescentes, jogadores em formação", disse o treinador, que também deve improvisar o lateral-esquerdo Julio Cesar como volante, já que não pode contar com Marcelo Mattos e Renato, ambos lesionados.

Pelo lado flamenguista, a esperança está no jovem Rafinha, nova sensação da torcida, e também no atacante Hernane, artilheiro do Campeonato Carioca (sete gols em seis jogos). O volante Elias espera um "teste de fogo" para o time neste domingo. "O Botafogo é mais traiçoeiro, mais malandro, tem jogadores mais experientes no meio-campo, de nível de seleção. Vai ser diferente", disse o jogador.