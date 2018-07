Flamengo e Botafogo voltam ao Maracanã após três anos

RIO - Primeiro foram os torcedores de Fluminense e Vasco. Agora a festa é para rubro-negros e alvinegros. Depois de quase três anos, Flamengo e Botafogo retornam ao Maracanã para um clássico que promete ser movimentado. A partida, às 18h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, marcará o embate entre uma equipe que vai de vento em popa na competição contra outra que oscila entre derrotas e vitórias.

O time alvinegro só perdeu a liderança no meio de semana porque o Internacional teve sua partida contra o São Paulo adiantada da 12.ª rodada. O rival rubro-negro vive na gangorra do perde e ganha e patina próximo à zona de rebaixamento.

"O Flamengo precisa ser melhor que o Botafogo, sabemos como é difícil pela fase deles e sua posição na tabela, mas também temos condição de, se continuarmos evoluindo, fazer um jogo ainda melhor", disse o técnico Mano Menezes, que observa melhora gradativa em sua equipe desde sua chegada. "Em quatro jogos enfrentamos dois líderes. A dificuldade maior de enfrentar esses adversários que estão nas primeiras posições é que atesta o rendimento do momento".

Por outro lado, os botafoguenses não derrotam os rivais desde 2000 em Brasileiros, em um período em que acumularam oito derrotas e 12 empates. Mas a confiança está nas alturas em General Severiano, como atesta o técnico Oswaldo de Oliveira. "Adoro o romantismo do futebol. Mas hoje o Botafogo e o Flamengo vivem outra realidade. O que se considera e se prepara para esse jogo passa longe dessa estatística", disse o comandante alvinegro, com a certeza da grande possibilidade de pôr fim à série negativa.

A partida, além de ser histórica pela volta dos clubes ao Maracanã, será marcante para Oswaldo de Oliveira, que vai celebrar seu centésimo jogo à frente da equipe. "Não estou contabilizando e só fiquei sabendo agora.

Mas não que não julgue importante. É algo que me enche de orgulho", destacou.

Enquanto isso, Mano Menezes se preocupa em como fazer para superar um time ajustado, entrosado e guiado pela maestria de Seedorf. "A forma de anulá-lo é o Flamengo ser melhor que o Botafogo. É impossível durante 90 minutos. Você sabe que ele vai fazer algo bom no jogo. Tenho que minimizar isso", frisou.

Se há alguma vantagem a pender para a turma de Mano Menezes é o fato de terem descansado durante a semana, enquanto que os rivais enfrentaram o desgaste de uma partida e de uma viagem à fria Florianópolis, onde sofreram para superar o Figueirense pela Copa do Brasil. O que força Oswaldo de Oliveira a não fazer mistério. "Vou pensar um pouco, mas não tenho como mudar muito", disse o técnico botafoguense.

Mano Menezes contará com o retorno do meia-atacante Gabriel, mas a falta de ritmo o deixará no banco de reservas. O volante paraguaio Cáceres está vetado, o que mantém Diego Silva no time titular.