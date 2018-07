Flamengo é campeão da Taça Guanabara com gol de Ronaldinho Gaúcho

RIO - Pela primeira vez em 13 anos de carreira, Ronaldinho Gaúcho ergueu o troféu de campeão como capitão de um clube. Deve a honra ao Flamengo, que conquistou a 19.ª edição da Taça Guanabara ao vencer o Boavista por 1 a 0. O gol do título veio numa cobrança de falta, especialidade de Ronaldinho desde o Mundial de 2002, quando encobriu o goleiro da Inglaterra, virou o jogo para 2 a 1 e levou o Brasil à semifinal da competição.

No lance que encantou os mais de 40 mil rubro-negros que lotavam neste domingo o Engenhão, Ronaldinho Gaúcho fez uma cobrança perfeita - a bola passou entre a barreira e caprichosamente fez uma curva que enganou o goleiro do Boavista.

Com o resultado, o Flamengo assegurou presença na final do Campeonato Carioca, desde que não vença também o segundo turno (Taça Rio). "Isso é só o início de um projeto que vai dar muitos frutos ao Flamengo. O time foi melhor e mereceu ser campeão, pela campanha", disse o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Os flamenguistas chegaram cedo ao estádio. Nas imediações do Engenhão, faixas de campeão da Taça Guanabara nas cores vermelha e preta eram vendidas a R$ 10. Muitos torcedores assistiram ao jogo com o adereço guardado. Precavidos talvez pelas atuações irregulares do time neste começo de 2011 e ainda desconfiados do potencial de Ronaldinho Gaúcho.

O craque foi decisivo e isso basta numa partida que vale título. Quem quiser ser mais rigoroso na análise da produção de Ronaldinho, pode concluir que ele ainda está longe do jogador que chamou a atenção do mundo antes mesmo da Copa de 2002, no Japão. Ronaldinho acertou dois passes à distância, errou em dribles e surpreendeu ao desperdiçar um ataque após ?dominar? a bola na canela.

Nunca, é verdade, se esquivou das jogadas. O esforço físico foi compensado na cobrança de falta. Antes do gol, o Flamengo era moroso, não criava nada e irritava a torcida. O Boavista, satisfeito com a presença na final do primeiro turno, se defendia bem e buscava contra-ataques. O time da Região dos Lagos é limitado tecnicamente, mas teve o mérito de eliminar da Taça Guanabara o atual campeão brasileiro, o Fluminense.

"Tenho convicção de que conquistamos apenas o primeiro de outros títulos que virão este ano", disse o lateral Leonardo Moura, antes da condecoração dos atletas com as medalhas.

FLAMENGO - 1 - Felipe; Leonardo Moura, Welinton, David Braz e Egídio (Diego Maurício); Maldonado, Willians, Thiago Neves (Ronaldo Angelim) e Renato; Bottinelli (Negueba) e Ronaldinho Gaúcho. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

BOAVISTA - 0 - Thiago; Bruno Costa (Joilson), Gustavo, Santiago e Paulo Rodrigues (Max); Júlio César, Edu Pina, Leandro Chaves e Tony; Frontini e André Luís (Raphael Augusto). Técnico: Alfredo Sampaio.

Gol - Ronaldinho Gaúcho, aos 27 minutos do segundo tempo; Árbitro - Marcelo de Lima Henrique; Cartão amarelo - Renato, Ronaldinho Gaúcho, Gustavo, Santiago, Leandro Chaves, Júlio César e Edu Pina; Cartão vermelho - Frontini; Renda - R$ 1.198.930,00; Público - 36.102 pagantes (41.708 total); Local - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

