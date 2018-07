Flamengo e Corinthians iniciam duelo na Libertadores

O Corinthians começa diante do Flamengo, às 21h50 desta quarta-feira (ao vivo no estadão.com.br e na rádio Eldorado/ESPN), a disputa do mata-mata da Copa Libertadores, fase em que o time sempre emperrou. Em sua oitava participação, o clube tenta seu primeiro título.

A principal esperança para apagar o retrospecto negativo é o atacante Ronaldo, que ainda não apresentou um bom futebol na temporada. E para tentar despertar, o atacante tomou um puxão de orelha do técnico Mano Menezes e ouviu a seguinte cobrança: "Ronaldo, faça a diferença."

Ronaldo ficou fora dos últimos dois jogos do Corinthians para aprimorar a forma física. Nitidamente gordo, o atacante entrou numa rigorosa dieta para voltar tinindo ao time no mata-mata. Roberto Carlos, amigo do Fenômeno, não tem dúvidas de que ele fará a diferença. "Ele deu uma segurada na comida e está mais fino. O Ronaldo está muito motivado."

Mano foi o responsável pela cobrança sobre Ronaldo. O treinador afastou o jogador do grupo para que ele se recuperasse. "É importante que o Ronaldo volte a ser o Ronaldo. Tive a oportunidade de dizer isso para ele. O Ronaldo tem de olhar para todo mundo e perceber que as pessoas confiam nele. O Corinthians está bem, mas precisa ter esse algo a mais, que é justamente o crescimento de Ronaldo."

Torcedor declarado do Flamengo, Ronaldo passou a semana sem dar declarações. O jogador ainda adotou um esquema especial para fugir da fúria da torcida rubro-negra, que não o perdoou depois de ele ter acertado com o Corinthians. O Fenômeno chegou ao Rio na noite de segunda, antes dos demais atletas. "Não importa quem pensou neste esquema. O que valeu foi ter mantido a tranquilidade do Ronaldo", explicou Mano.

Dentro de campo, Mano tentou fazer mistério. "Gosto de guardar as surpresas para o jogo, senão perde a graça", contou. O time, porém, não será muito diferente do que tem atuado. Ronaldo volta ao ataque e Júlio César continua no gol na vaga do machucado Felipe. Alessandro não conseguiu recuperar a titularidade na lateral-direta e ficou no banco.

FLAMENGO - Bruno; Léo Moura, David, Ronaldo Angelim e Juan; Rômulo, Maldonado, Willians e Michael; Vagner Love e Adriano. Técnico: Rogério Lourenço.

CORINTHIANS - Júlio César; Moacir, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Danilo; Dentinho e Ronaldo. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro - Carlos Amarilla (PAR).

Início - 21h50.

TV - Globo e Bandsports.

Rádio - Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3.

Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

