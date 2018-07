Flamengo e Corinthians lideram média de público do Brasileirão

Restando apenas nove rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Flamengo lideram a lista com as melhores médias de público do torneio. Enquanto a equipe de Luxemburgo lidera com média de 31.926 torcedores, corintianos aparecem logo atrás com média de público de 29.328.

De acordo com levantamento divulgado pela CBF até a 29º rodada da Série A, as equipes paulistas e carioca apresentam também os melhores resultados na renda média por partida, juntamente com o líder Cruzeiro.

Apesar de ver o Flamengo na frente na média de público, o Corinthians obteve o melhor resultado no tíquete médio dos torcedores, logo a frente de Cruzeiro, Botafogo e Goiás, no período. Enquanto a média do ingresso para ver um jogo da equipe paulista na Arena Corinthians fica em R$ 62,20, o Flamengo cobra quase metade do valor, com média de R$ 33,11 por pessoa.

Na última temporada, o Cruzeiro ficou com a melhor média de público, com 28.911 torcedores por jogo, já utilizando o reformado Mineirão. A média de público das 20 equipes do torneio foi de 13.795 torcedores. Atualmente a média é de 16.228 torcedores.

Confira os números da CBF:

PÚBLICO MÉDIO

Média do campeonato - 16.228

1 - Flamengo - 31.926

2 - Corinthians - 29.328

3 - São Paulo - 27.855

4 - Cruzeiro - 26.421

5 - Internacional - 21.366

6 - Fluminense - 20.757

7 - Grêmio - 19.103

8 - Palmeiras - 17.176

9 - Sport - 15.096

10 - Atlético Mineiro - 13.928

11 - Bahia - 13.861

12 - Botafogo - 11.977

13 - Atlético Paranaense - 11.307

14 - Coritiba - 10.689

15 - Vitória - 10.177

16 - Criciúma - 9.774

17 - Chapecoense - 9.319

18 - Santos - 8.730

19 - Figueirense - 7.883

20 - Goiás - 6.655

RENDA MÉDIA

Média do campeonato - 524.081

1 - Corinthians - 1.836.011

2 - Cruzeiro - 1.228.345

3 - Flamengo - 1.057.021

4 - Internacional - 796.851

5 - São Paulo - 756.619

6 - Grêmio - 614.945

7 - Botafogo - 525.463

8 - Palmeiras - 506.948

9 - Fluminense - 392.083

10 - Bahia - 378.456

11 - Sport - 328.957

12 - Atlético Paranaense - 323.808

13 - Atlético Mineiro - 313.936

14 - Goiás - 253.736

15 - Coritiba - 251.593

16 - Santos - 206.422

17 - Chapecoense - 195.316

18 - Figueirense - 166.108

19 - Vitória - 165.116

20 - Criciúma - 164.996

TÍQUETE MÉDIO

Média do campeonato - 32,30

1 - Corinthians - 62,60

2 - Cruzeiro - 46,49

3 - Botafogo - 43,87

4 - Goiás - 38,13

5 - Internacional - 37,30

6 - Flamengo

7 - Grêmio - 32,19

8 - Palmeiras - 29,51

9 - Atlético Paranaense - 28,64

10 - Bahia - 27,30

11 - São Paulo - 27,16

12 - Santos - 23,64

13 - Coritiba - 23,54

14 - Atlético Mineiro - 22,54

15 - Sport - 21,79

16 - Figueirense - 21,07

17 - Chapecoense - 20,96

18 - Fluminense - 18,89

19 - Criciúma - 16,88

20 - Vitória - 16,23