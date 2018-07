Flamengo e Corinthians podem perder até dez mandos de campo por tumulto

A confusão ocorrida domingo nas arquibancadas do Maracanã pode custar caro tanto para o Corinthians como para o Flamengo. Nesta terça-feira, a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deve apresentar denúncia contra os times. Além do tumulto provocado por corintianos, imagens de TV flagraram um torcedor flamenguista jogando um copo d’água em Marquinhos Gabriel. Ambas as equipes correm o risco de perder até dez mandos de campo.

Na súmula, o árbitro da partida, Anderson Daronco (Fifa-RS), relata apenas o tumulto nas arquibancadas. "Antes do início da partida houve uma briga generalizada no espaço reservado para torcida visitante, no setor Sul, rampa B, envolvendo alguns torcedores do SC Corinthians com a polícia local", escreveu Daronco.

O procurador-geral do STJD, Felipe Bevilacqua, informou que a procuradoria estava analisando as provas e que deverá formalizar nesta terça a denúncia, sem no entanto antecipar os termos. É provável que tanto o Corinthians quanto o Flamengo sejam enquadrados no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de desordem, invasão ou arremesso de objetos no campo. A pena prevista é de perda de até dez mandos e de multa que pode chegar a R$ 100 mil.

O julgamento do caso deverá agendado pelo STJD para ocorrer provavelmente em até duas semanas. Assim, é possível que cariocas e paulistas joguem a reta final do Brasileiro longe de suas casas.

Mesmo que as imagens não apontem para o envolvimento de torcedores do Flamengo no tumulto nas arquibancadas, o clube carioca deverá ser denunciado pelo simples fato de ser o mandante da partida, como prega o CBJD. Caberá à defesa do clube carioca provar que tomou todas as medidas necessárias para tentar evitar a confusão.

O arremesso do copo d’água, apesar de não ter sido relatado na súmula pelo árbitro, também deverá ser motivo de denúncia. Nesse caso, a procuradoria vai ser amparar nas imagens de TV.

O Flamengo considera que não será punido. Isso porque informou ter identificado o torcedor e encaminhado para a polícia, o que costuma ser levado em conta pelos auditores.

Pesa contra os dois clubes o fato de serem reincidentes. O Corinthians foi punido recentemente pelo STJD por uso de sinalizadores, enquanto o Flamengo viu sua torcida envolvida em confusão em jogo com o Palmeiras, realizado no Mané Garrincha, em Brasília.