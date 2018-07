Flamengo e Fluminense adotam mistério para o clássico no Brasileirão

O Fla-Flu promete ser um clássico movimentado neste domingo, 21, a partir das 16 horas, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. No Flamengo, a ordem é manter o embalo, depois da boa recuperação no campeonato. E no Fluminense, que vive um momento instável, o discurso é para aproveitar o confronto com o maior rival para voltar a brigar por uma vaga no G4.

Os técnicos Vanderlei Luxemburgo e Cristóvão Borges não têm muitas dúvidas sobre as equipes que mandarão a campo no Maracanã, mas, ainda assim, fazem mistério. O Flamengo terá pelo menos uma mudança em relação ao time que empatou com o Palmeiras na última quinta-feira em São Paulo, resultado que o deixou com 39 pontos. E o Fluminense poderá vir modificado, em função do baixo rendimento apresentado na derrota para o Vitória, o que fez com que ficasse estacionado nos 35 pontos.

No Flamengo, o meia argentino Canteros está suspenso. E Luxemburgo preferiu não revelar quem será seu substituto no clássico. O volante Luiz Antônio é o favorito, mas Amaral e até Recife também disputam a vaga. "Domingo, vou ver quem colocar em campo. De repente mudando esquema, ou não. Vamos ver", desconversou o treinador.

No Fluminense, o meia Wagner retorna de suspensão e poderá ganhar um lugar no time. Cristóvão Borges é outro que pode mudar o esquema tático, sacando o atacante Rafael Sóbis e deixando Wagner mais próximo de Fred, que, nesse caso, seria o único atacante de origem. Recuperado de lesão, Carlinhos volta à lateral esquerda.