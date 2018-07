Flamengo e Fluminense negam envolvimento no 'caso Héverton'

Flamengo e Fluminense se defenderam e garantiram que não tiveram qualquer participação no rebaixamento da Portuguesa após a escalação irregular de Héverton. Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, não só rechaçou a presença do clube em um possível esquema como colocou todos os funcionários à disposição do Ministério Público. “Se quiserem falar com qualquer pessoa do Flamengo e colher qualquer tipo de informação, estamos à disposição. Acho que isso deve ser esclarecido até para parar com essa suspeita irresponsável sobre o Flamengo”, disse, em entrevista à ESPN Brasil.

O dirigente lembra que o clube não poderia ser colocado como suspeito no caso, até porque também se livrou do rebaixamento dentro de campo, mas acabou punido pela escalação irregular de André Santos e por pouco não foi rebaixado. De qualquer maneira, ele acha que os fatos precisam ser apurados. "O torcedor merece saber o que aconteceu no final do Campeonato Brasileiro."

No Fluminense, o presidente Peter Siemsen reagiu com indignação e acha que o Ministério Público precisa continuar investigando. “Ajudaria muito a esclarecer o caso e acabaria de uma vez por todas com a situação criada em que um dos maiores prejudicados foi o Fluminense, que passou por um período gravíssimo de ataques em redes sociais e internet. O Fluminense, na rodada anterior, se colocou numa posição em que necessitava de uma combinação de resultados. Era impossível fazer um acordo com vários clubes ao mesmo tempo”, frisou, em entrevista à rádio CBN.