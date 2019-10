Flamengo e Grêmio decidem o representante brasileiro na final da Libertadores

Os dois técnicos mais badalados do futebol brasileiro no momento medem forças nesta quarta-feira num jogo para entrar para a história. A partir das 21h30, o Flamengo de Jorge Jesus encara o Grêmio de Renato Gaúcho no Maracanã, no Rio, para definir quem será o representante brasileiro na final da Libertadores marcada para o dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile, contra o River Plate, que eliminou o Boca Juniors.

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, em Porto Alegre, o Flamengo tem a vantagem de poder jogar pelo 0 a 0. Novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis. De 2 a 2 em diante dará Grêmio e o vencedor estará na final.

O técnico português caiu nas graças da torcida e está encantando até mesmo torcedores de outras equipes pelo estilo de jogo, bem diferente do marasmo pragmático visto nos campos do Brasil nos últimos anos. Jesus gosta de posse de bola, mas sobretudo de ver suas equipes atuando de forma vertical, sempre com saídas rápidas em busca do gol adversário.

No Flamengo, ele encontrou um elenco propício para isso. O técnico perdeu por lesão o uruguaio Arrascaeta, que vinha sendo o grande maestro do time, mas isso não impediu que a engrenagem com engenharia portuguesa deixasse de funcionar.

O time tem um volante que sabe aparecer para a conclusão (Arão), um meia que cadencia bem o jogo (Everton Ribeiro), um que quando está inspirado pode desequilibrar (Gerson) e dois atacantes que não perdoam, Gabriel e Bruno Henrique. E há ainda os avanços dos laterais Rafinha – dúvida para esta noite – e Filipe Luís.

Do outro lado, o Grêmio de Renato Gaúcho tenta se manter em alta dois anos após conquistar o tricampeonato da Libertadores. O técnico não cansa de lembrar que “o Grêmio ganhou seis títulos nos últimos três anos” – falou isso três vezes na coletiva de ontem –, e é amparado nesse retrospecto que acredita na classificação. “É um dia pra entrar para a história, e o meu time está acostumado a entrar para a história”, declarou.

A grande esperança de gols dos gaúchos é Everton Cebolinha. Apesar de alguns jogos irregulares nos últimos dois meses, ele é de longe o jogador gremista mais vertical e perigoso.

Apesar de o 0 a o favorecer o Flamengo, ninguém acredita que o time rubro-negro possa jogar pensando nesse resultado. “Eu acredito no Flamengo e naquilo que tenho. Sempre com muita confiança. Quando jogamos no Maracanã, a equipe fica mais forte”, disse Jorge Jesus. Ele foi diplomático ao falar sobre eventual favoritismo. “O Brasil estará bem representado (na final), seja com o Flamengo ou seja com o Grêmio.”

Renato vê o time carioca como favorito. Mas usou o clichê do “no campo, são 11 contra 11” para frisar que nada está definido. “O Flamengo joga assim há uns quatro meses. O Grêmio joga da mesma maneira há três anos”, afirmou.